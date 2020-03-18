В Украине возможен экономический кризис, нужно готовиться – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, экономический кризис в Украине возможен как следствие мирового кризиса.

Шмыгаль: Правительство не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом Фото: kmu.gov.ua

В Украине возможен экономический кризис, заявил 18 марта на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, мы должны готовить страну к другим вызовам. Мировой кризис, возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся", – сказал Шмыгаль.

По его словам, это будет вызовом "и для министра экономики, и для целого правительства, и для страны, и для бизнеса в частности".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По прогнозам МВФ, если экономика Китая начнет восстанавливаться во втором квартале 2020 года, то рост ВВП Китая замедлится на 0,4 процентного пункта, мировой экономики – на 0,1 процентного пункта, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Панические настроения из-за вспышки коронавируса провоцировали падение фондовых рынков Европы и США.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.