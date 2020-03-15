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Коронавирус SARS-CoV-2. Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок

Сценарий распространения коронавируса в Украине пока что умеренный, констатировал премьер-министр Денис Шмыгаль, предложив соотечественникам отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины.

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Шмыгаль: Призываю руководителей предприятий организовать там, где это возможно, дистанционную работу
Шмыгаль: Призываю руководителей предприятий организовать там, где это возможно, дистанционную работу
Фото: Mariana Khomitska / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции украинцам следует по возможности отказаться от междугородних поездок. Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил в своем Telegram вечером 14 марта.

"Я настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", – заявил глава правительства.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране развивается "по умеренному сценарию" – кластеров и крупных вспышек пока что не было.

Премьер отметил, что в Украине продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Призываю руководителей предприятий организовать там, где это возможно, дистанционную работу. Принимать жесткие меры (и чтобы сотрудники их придерживались) в отношении личной гигиены и общения", – добавил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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