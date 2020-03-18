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Британия и Испания, где не остановили метро, имеют самые высокие темпы распространения коронавируса – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за коронавируса метро следовало закрыть, чтобы не было ситуации, похожей на Испанию и Великобританию, где работу подземки только ограничили.

Шмыгаль: Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрыто
Шмыгаль: Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрыто
Фото: kmu.gov.ua

Закрытие метро в Украине – одна из главных мер против распространения коронавируса. Об этом 18 марта на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наша задача – максимально ограничить и привести к максимальной изоляции и самоизоляции людей дома. Ежедневно украинское метро в трех городах перевозит около 2 млн людей. На протяжении двух недель, если не остановить метро и не остановить этот пассажиропоток, все 2 млн заболеют. Посчитайте процент смертности, это будет цена слабости и не принятого решения относительно остановки метро", – сказал он.

По словам премьер-министра, "Британия и Испания, которые ограничили движение метро, но не прекратили его, на сегодняшний день имеют самые высокие темпы роста болезни".

"Это яркий пример того, где были приняты решения о не закрытии метрополитенов. Поэтому решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрыто. Это один из самых больших рисков для заражения коронавирусом", – объяснил Шмыгаль.

В Украине метро есть в Киеве, Днепре и Харькове. Метрополитен прекратил работу 17 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Теги: Украина, метро, Великобритания, Испания, Денис Шмыгаль, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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