В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Решение об объявлении в Киевской области медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера было принято 18 марта. На территории области зафиксирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Руководство Киевской области заверило, что принимает все необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19 Фото: depositphotos.com

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое решение было принято 18 марта на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную COVID-19, решили классифицировать ее как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", – отметили в пресс-службе.

Руководить ликвидацией медико-биологической чрезвычайной ситуации будет заместитель председателя облгосадминистрации Олег Торкунов, а директор департамента здравоохранения Максим Ионов возглавит штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – касающиеся поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения", – цитирует пресс-служба врио председателя Киевской ОГА Василия Володина.

Еще 16 марта комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности приняла решение ограничить на территории области массовые мероприятия и транспортное сообщение между населенными пунктами, временно закрыть спортивные комплексы, музеи, библиотеки, развлекательные заведения.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Один из заболевших – житель Киевской области.

До этого режим ЧС был введен еще в двух областях – Житомирской и Черновицкой, где также зафиксированы случаи инфицирования.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на брифинге в Киеве 18 марта Володин сообщил, что на территории области в 15 больницах есть боксовые инфекционные отделения на 487 кроватей, "еще 347 кроватей могут быть перепрофилированы под инфекционные в случае необходимости".

Ионов на брифинге рассказал, что на территории области есть 199 аппаратов искусственной вентиляции легких (они могут понадобиться при развитии дыхательной недостаточности, это одно из осложнений COVID‑19).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.