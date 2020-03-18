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В Киеве не соблюдается запрет на перевозку более 10 пассажиров. "Киевпастранс" обещает привлекать полицию

Сегодня утром в Киеве образовались огромные очереди на остановках, по данным СМИ, наземный транспорт забит – запрет правительства на перевозку более 10 пассажиров не соблюдается.

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Из-за закрытия метро наземный транспорт в Киеве переполнен
Из-за закрытия метро наземный транспорт в Киеве переполнен
Фото: Киев Оперативный / Facebook

В Киеве на соблюдается запрет Кабмина на перевозку в городском транспорте более 10 человек одновременно, сообщил 18 марта "5 канал"

Телеканал информирует, что с утра в городе образовались огромные очереди на остановках, некоторые жители ждали транспорта по часу. 

Сообщество "Киев Оперативный" опубликовало в Facebook фотографии, сделанные на киевских остановках. На них видно, что и маршрутки, и троллейбусы забиты. 

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/945663179163102

На брифинге в Киеве директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко заявил, что водители и кондукторы пытаются контролировать посадку пассажиров, но предприятие решило обратиться за помощью к полиции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Контролируют это наши водители, контролируют кондукторы. Но мы также обратились к Нацполиции, чтобы она помогла нам контролировать данную ситуацию. Сегодня на улицы вышло очень много людей, мы видим на остановках общественного транспорта, что ждут подвижной состав. Но мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться следующего", – сказал Левченко. 

По его словам, "Киевпастранс" будет наказывать водителей, если они пускают в транспорт более 10 человек. 

"Уже есть приказ предприятия... Может быть дисциплинарная ответственность, то есть лишение премий и вплоть до увольнения", – рассказал Левченко.  

По данным журналистов, многие пассажиры находятся в транспорте без медицинских масок, хотя накануне в Киевской городской государственной администрации сообщали, что с 18 марта в киевские автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только людей в масках

Согласно распоряжению правительства, с 18 марта по 3 апреля в Украине запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Такие меры были предприняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

В Киеве 17 марта прекратил работу метрополитен (его дневной пассажиропоток составляет около 1,4 млн). Власти столицы заявили, что не планируют увеличивать число единиц наземного транспорта на период карантина, горожанам порекомендовали не выходить на улицу без необходимости. 18 марта на улицы столицы выехало около 1,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев, в "Киевпастрансе" заявили, что наземный транспорт дублирует маршруты метрополитена. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране. 

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Теги: Киев, транспорт, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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