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В Киеве на маршруты выехало 1,5 тыс. единиц наземного транспорта, его дезинфицируют дважды в день – "Киевпастранс"

В Киеве, где с 17 марта не работает метро из-за карантина, на маршруты выехало более 700 автобусов, 400 троллейбусов и 300 трамваев, сообщил директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

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Коммунальный транспорт в Киеве дезинфицируют перед выездом на маршрут и вечером в депо
Коммунальный транспорт в Киеве дезинфицируют перед выездом на маршрут и вечером в депо 
Фото: EPA

18 марта на улицы Киева выехало около 1,5 тыс. единиц коммунального транспорта, он дублирует маршруты метрополитена, который со вчерашнего дня не работает в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Об этом на брифинге сообщил директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Коммунальное предприятие "Киевпастранс" работает в штатном режиме, ни на одну единицу мы не уменьшили подвижный состав. На сегодняшний день это около 1,5 тыс. единиц: более 700 автобусов, 400 троллейбусов и 300 трамваев", – рассказал Левченко.

По его словам, работники "Киевпастранса" дважды в день обрабатывают транспорт дезинфицирующими средствами: перед выездом на маршрут и вечером в депо.  

"Также мы обрабатываем подвижный состав на конечных остановках. У нас есть достаточно дезинфицирующих средств для обработки подвижного состава. По состоянию на сегодня – около 70 тыс. литров, этого хватит где-то на 4550 дней, но мы ежедневно пополняем запасы и закупаем дополнительные средства", – рассказал Левченко.

У всех кондукторов, по его словам, есть маски. 

Со списком маршрутов наземного транспорта, дублирующих ветки метро, можно ознакомиться на сайте Киевского городского совета.

Киевский метрополитен прекратил работу на период с 23.00 17 марта до 6.00 3 апреля в целях борьбы с распространением инфекции коронавируса (дневной пассажиропоток метро составляет около 1,4 млн). Власти столицы заявили, что не планируют увеличивать число единиц наземного транспорта на период карантина, горожанам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране. 

Теги: Киев, карантин, Киевпастранс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Дмитрий Левченко
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