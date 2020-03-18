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Нардеп Шахов подтвердил, что у него обнаружили коронавирус

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал, что сегодня ему позвонили из больницы и сообщили о выявленной у него коронавирусной инфекции.

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Шахов: Чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо
Шахов: Чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов в комментарии ТСН подтвердил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. 

"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего, у вас подтвержденный диагноз коронавирус", – отметил Шахов.

В своем Facebook он обнародовал видеообращение, в котором сказал, что лечился чаем с малиной и лимоном, и теперь чувствует себя лучше. Нардеп призвал не поддаваться панике и добавил, что будет рассказывать о состоянии своего здоровья. Он находится дома в самоизоляции и "никого к себе не подпускает".

https://www.facebook.com/100044102448674/videos/151210539692360/

О том, что нардеп, вероятно, заразился коронавирусом, написали сегодня украинские СМИ.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.

Нардепу 44 года. 

17 марта в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди заразившихся коронавирусом есть 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы. Вероятно, речь шла о нардепе Шахове.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, больница, Сергей Шахов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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