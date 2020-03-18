Клуб читателей
ГОРДОН
 
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год  – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил".


все материалы автора

Кризис – это возможность для Украины реализовать реформы. Сможем – будем на коне. Нет – будет неслыханный экономический кризис

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Коронавирус станет очень тяжелым испытанием для украинской экономики. Очень многие люди могут потерять работу, очень много бизнесов могут оказаться на грани выживания.

Государство прямо сейчас должно принять экстренные меры, чтобы обезопасить своих граждан, свою экономику и свою государственность.

1. Не допустить банкротства малого и среднего бизнеса. Для этого в ручном режиме срочно нужно:

  • отказаться от взимания коммунальных платежей;
  • обеспечить снижение учетных ставок по кредитам и заморозить выплаты;
  • отменить на период карантина арендную плату в случаях, когда арендодателем выступает государство;
  • снизить целый ряд налогов не только временно, но и в долгосрочной перспективе!

2. Посткарантинный период.

Кризис – это всегда опасность, но и всегда большие возможности. Это возможность и для Украины. В это время мы должны реализовать все те реформы, которые затягивались последние 30 лет, отменить 90% бюрократических регуляций и коррупционных кормушек. Сможем – выиграем и будем на коне. Нет – будет неслыханный экономический кризис, рецессия и, не побоюсь этого слова, Украина даже может перестать существовать как страна вообще.

3. Геополитический аспект. Россия.

Несмотря на мировое падение цен на нефть, у России есть значительная финансовая подушка, которая позволит ей сейчас, когда Запад сконцентрирован на внутренних проблемах, сосредоточить внимание на Украине.

Сейчас нам нужно быть крайне осторожными! Выверять каждый шаг и не идти ни на какие компромиссы и уступки, которые потом приведут только к еще большему вреду. Не играть в игры и не заигрываться!

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, экономика, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется
Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется G
Записки бывшего подполковника КГБ: Августовский провал 1991 года и деньги КПСС
Записки бывшего подполковника КГБ: Августовский провал 1991 года и деньги КПСС G
Владимир ПОПОВ
  Кто заразился коронавирусом из известных актеров, спортсменов, политиков и чиновников. Список
  Кто заразился коронавирусом из известных актеров, спортсменов, политиков и чиновников. Список G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS