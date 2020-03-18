Кризис – это возможность для Украины реализовать реформы. Сможем – будем на коне. Нет – будет неслыханный экономический кризис

Коронавирус станет очень тяжелым испытанием для украинской экономики. Очень многие люди могут потерять работу, очень много бизнесов могут оказаться на грани выживания.

Государство прямо сейчас должно принять экстренные меры, чтобы обезопасить своих граждан, свою экономику и свою государственность.

1. Не допустить банкротства малого и среднего бизнеса. Для этого в ручном режиме срочно нужно:

отказаться от взимания коммунальных платежей;

обеспечить снижение учетных ставок по кредитам и заморозить выплаты;

отменить на период карантина арендную плату в случаях, когда арендодателем выступает государство;

снизить целый ряд налогов не только временно, но и в долгосрочной перспективе!

2. Посткарантинный период.

Кризис – это всегда опасность, но и всегда большие возможности. Это возможность и для Украины. В это время мы должны реализовать все те реформы, которые затягивались последние 30 лет, отменить 90% бюрократических регуляций и коррупционных кормушек. Сможем – выиграем и будем на коне. Нет – будет неслыханный экономический кризис, рецессия и, не побоюсь этого слова, Украина даже может перестать существовать как страна вообще.

3. Геополитический аспект. Россия.

Несмотря на мировое падение цен на нефть, у России есть значительная финансовая подушка, которая позволит ей сейчас, когда Запад сконцентрирован на внутренних проблемах, сосредоточить внимание на Украине.

Сейчас нам нужно быть крайне осторожными! Выверять каждый шаг и не идти ни на какие компромиссы и уступки, которые потом приведут только к еще большему вреду. Не играть в игры и не заигрываться!

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора