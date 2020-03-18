В Молдове – первая смерть от коронавируса

На сегодняшний день в Молдове подтверждено инфицирование коронавирусом 30 человек, среди них есть гражданин Украины. 17 марта парламент объявил в стране чрезвычайное положение на 60 дней.

В Молдове ввели ряд ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса Фото: EPA

В Молдове зафиксирована первая смерть от коронавируса, сообщило 18 марта министерство здравоохранения страны.

Скончалась 61-летняя пациентка, которая посещала Италию.

Она находилась в инфекционной больнице в Кишеневе с острой респираторной инфекцией и двусторонней пневмонией, 15 марта состояние женщины ухудшилось.

По данным министерства, у пациентки были хронические заболевания – гипертония и диабет.

На брифинге в Кишеневе директор Республиканской клинической больницы Анатолий Чуботару рассказал, что село, в котором проживала женщина, сейчас находится на карантине.

"До госпитализации она общалась с его жителями, хотя ей уже было плохо. Ей надо было сразу к врачам! Вот к чему приводит несоблюдение режима", – цитирует Чуботару "Комсомольская правда в Молдове".

На сегодняшний день в Молдове 30 человек заражены коронавирусом, среди них – один гражданин Украины.

Из-за распространения коронавирусной инфекции парламент Молдовы объявил 17 марта чрезвычайное положение в стране на 60 дней, до 15 мая.

Издание AVA пишет, что решение парламента наделило комиссию по чрезвычайным ситуациям правом принимать все законные меры для борьбы с распространением коронавируса, но не вводило новые ограничения в стране. До 1 апреля в Молдове уже были запрещены розничная торговля (за исключением торговли продуктами питания, лекарствами и топливом), деятельность рынков и заведений общественного питания. Кроме того, Молдова прекратила авиасообщение со всеми странами и остановила международные железнодорожные перевозки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.