В Молдове ввели чрезвычайное положение на два месяца

17 марта в молдавском парламенте приняли решение ввести чрезвычайное положения в связи с распространением коронавируса.

Коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах Фото: EPA

Парламент Молдовы 17 марта принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Об этом сообщается на сайте парламента.

Чрезвычайное положение вводится с 17 марта и будет действовать до 15 мая. На это время в стране устанавливают особый режим въезда и выезда, вводят карантин, запрещают массовые мероприятия.

Как пишет Agora, премьер-министр страны Ион Кику во время выступления в парламенте отметил, что в Молдове зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 – завезенные из заграницы.

По данным издания, ранее депутаты предлагали ввести чрезвычайное положение на 30 дней.

Кроме Молдовы, чрезвычайное положение ввели еще ряд других стран, в частности Финляндия, Казахстан, США, Эстония, Чехия.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).