С 18 марта "Укрзалізниця" приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, работу вокзалов ограничат

Украинцы будут иметь возможность вернуть билеты на отмененные поезда в течение одного месяца, сообщили в "Укрзалізниці".

С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей Фото: depositphotos.com

В связи с введением в Украине карантина из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта "Укрзалізниця" приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, "Укрзалізниця" продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен", – рассказали в компании.

Отмечается, что билеты, приобретенные через интернет, можно вернуть через онлайн-сервисы.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы ни обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", – подчеркнули в пресс-службе.

На странице компании в Facebook добавили, что работа железнодорожных вокзалов будет ограничена.

"С 12.00 18 марта вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей. Будут работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы будут запускать одновременно группы людей – не более 10 человек", – рассказали в пресс-службе.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.