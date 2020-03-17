Ярославский дал $3 млн на борьбу с коронавирусом: Это время, когда нужно думать не только о себе

В Харькове прошло первое заседание первого в Украине антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Глава штаба, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский собрал в своем отеле Kharkiv Palace мэра Геннадия Кернеса и главу ОГА Алексея Кучера.

Александр Ярославский: Надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше Фото: ukranews.com

17 марта в Харькове прошло первое заседание антикризисного штаба под председательством владельца и президента группы DCH Александра Ярославского, в котором приняли участие харьковский мэр Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер. Их Ярославский собрал в своем отеле Kharkiv Palace, сообщает медиа-группа "Объектив".

"Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", – заявил Кучер журналистам после совещания, пишет агентство "Українські новини". Он подчеркнул, что в Украине это первый пример работы антикризисного штаба.

Кернес анонсировал на 19 марта совещание харьковской власти с бизнесом для привлечения предпринимателей к борьбе с пандемией.

"Есть инициатива Александра Ярославского, чтобы мы могли обеспечить возможности региональной медицины для защиты жителей области, города Харькова от коронавируса. Для этого мы создали этот штаб и приглашаем бизнесменов, которые располагают какими-то возможностями, участвовать в этой инициативе. Мы обязуемся сделать все возможное, у нас есть Ярославский как флаг, есть наши возможности – и у губернатора, и у меня как у харьковского городского головы, – чтобы люди, особенно старшего поколения, почувствовали заботу о себе", – подчеркнул он.

Ярославский подтвердил, что вместе с китайским предпринимателем, основателем компании Alibaba Group Джеком Ма выделил Украине 1 млн тест-систем общей стоимостью $80 млн, и в Китай за ними полетит президентский борт.

"Харьковская область всегда отличалась сплоченностью. У нас был когда-то вызов Евро 2012, мы все сплотились и провели это мероприятие на высшем уровне. Сейчас ситуация несколько сложнее. Но надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, слобожанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше, – заявил Ярославский. – На национальную программу, которую вчера озвучил президент, – на медицину, на людей старшего возраста – я дал вчера $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше, дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе".

Тесты на 200 тыс. человек останутся в Харьковской области, подчеркнул он.

Он призвал местных бизнесменов "не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину. А засунуть руку в карман до манжет и от души дать родному региону. Фамилии все известные, обязательно опубликуем, кто дал, кто не дал. Деньги мы соберем точно. Харьковская область не останется без медицинского оборудования и материалов, а пенсионеры не останутся без внимания".

Ярославский поблагодарил мэра и губернатора за сотрудничество и сказал, что они "моментально включились".

"Задача эта нам по плечу, мы ее решим, как решали все до этого", – сказал бизнесмен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Большинство заболевших – 81 116 человек – жители Китая.

В Украине подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

С 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил ужесточить карантинные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса и остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки, а также закрыть метрополитены.

Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение плановых операций и госпитализаций и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных коронавирусом людей в тяжелых состояниях. Верховная Рада приняла 17 марта ряд законопроектов, связанных с пандемией, в том числе предложила ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом COVID-19.