Стало известно, о чем Зеленский договорился на встрече с бизнесменами

Одесский бизнесмен, совладелец компании ТИС Андрей Ставницер рассказал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским присутствовали 15 представителей бизнеса, на ней обсуждали меры по противодействию распространению коронавируса. По информации главреда издания "Цензор.НЕТ", не все участники встречи согласились помочь государству.

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменами договорились создать специальный фонд, из которого будут финансироваться необходимые во время эпидемии коронавируса проекты. Об этом 17 марта сообщил в Facebook одесский бизнесмен, совладелец компании ТИС Андрей Ставницер.

Встреча состоялась 16 марта на Банковой. В Офисе президента проинформировали, что на ней присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил помощь со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению в Украины коронавируса, сообщили в пресс-службе Зеленского.

"Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом", – написал Ставницер.

По его словам, в первую очередь больницам нужны аппараты искусственной вентиляции легких.

"С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов – экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента, их в первую очередь передадут на передовую", – сообщил бизнесмен.

Он рассказал, что найти аппараты ИВЛ сейчас на рынке очень сложно.

"Мы уже купили для Одесской инфекционной больницы два аппарата ИВЛ, но нужны еще. Их невозможно найти – если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", – призвал Ставницер.

Бизнесмен рассказал, что на встрече в общем присутствовали 15 бизнесменов, в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Сергей Тигипко, Владислав Чечеткин, Вячеслав Климов, Андрей Веревский, Виталий Гайдук, Игорь Воронов.

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на одного из участников встречи (его имя он не назвал) сообщил в Facebook, что президент попросил, чтобы каждый из предпринимателей взял на себя некоторые обязательства.

"Большинство присутствующих сказали, что берут на себя определенные обязательства. Но были и те, кто сказал, что помочь не сможет. Это, к моему удивлению, были некоторые компании из "новой экономики" – некоторые гиганты интернет-торговли, фармацевтики", – процитировал Бутусов собеседника.

Президент также призвал бизнесменов скоординировать работу с органами власти в регионах.

"Мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома", – рассказал Бутусову участник встречи.

После встречи с бизнесменами Зеленский заявил, что призвал их быть социально ответственными в трудных ситуациях для государства.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", – процитировала заявление главы государства на совещании его пресс-служба.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.