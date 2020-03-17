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Ахметов заявил, что на встрече в Офисе президента речь шла о борьбе с коронавирусом

Встреча представителей крупного украинского бизнеса в Офисе президента Украины 16 марта была посвящена борьбе в стране с коронавирусом и последствиями пандемии. Об этом сообщил украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

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Ахметов: Объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами
Ахметов: Объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами
Фото: scm.com.ua

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что на встрече в Офисе президента с представителями бизнеса 16 марта шла речь о борьбе с коронавирусом и последствиями эпидемии. Об этом говорится в ответе бизнесмена на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Действительно, сегодня я присутствовал на встрече представителей украинского бизнеса с президентом Украины. Встреча была посвящена борьбе нашей страны с коронавирусом и с последствиями пандемии... Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", – сказал Ахметов.

По его словам, в процесс уже включился его благотворительный фонд.

"Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины и продолжим помогать, пока это будет необходимо", – подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что компания СКМ в сотрудничестве с Минздравом сделает все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса "в городах нашего присутствия и во всей стране".

"Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", – добавил Ахметов.

В Офисе президента отметили, что на встрече 16 марта присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Их имена пресс-служба не назвала, но на опубликованном фото видно, что, в частности, там были бизнесмены Игорь Коломойский, Ахметов и Александр Ярославский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Теги: Ринат Ахметов, благотворительный фонд , Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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