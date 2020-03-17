Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Пандемия COVID-19. Китайские врачи беспокоятся, что европейские коллеги повторяют их ошибки

Медработники в Европе заражаются коронавирусом при контакте с пациентами, такая же ситуация возникала на ранних стадиях вспышки инфекции в Ухане, рассказали китайские медики.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Китае вспышка COVID-19 сошла на нет, считают врачи
В Китае вспышка COVID-19 сошла на нет, считают врачи
Фото: ЕРА

Китайские медики встревожены тем, что их коллеги в Европе допускают те же ошибки во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, которые приводили к инфицированию медработников в Ухане. Об этом 17 марта сообщило агентство Bloomberg, корреспонденты которого общались с профессором из Пекина Ву Доном и заведующим отделением интенсивной терапии из Уханя Ду Бином.

Недостаточная защита медицинских работников приводит к высокому уровню заболеваемости среди врачей и медсестер, считают они. В Ухане непонимание свойств коронавируса и нехватка средств защиты в первые недели вспышки привели к заражению тысяч медиков, как минимум 46 из них умерли.

Пропорция заражения врачей и сестер в Европе отвечает январской ситуации в Ухане, отметил Ву Дон.

Защитный костюм должен обязательно предусматривать очки. Среди заболевших в Китае врачей больше всего отоларингологов и окулистов, сказал Ду Бин.

По его оценке, вспышка COVID-19 в Китае сошла на нет, однако врачи сохраняют бдительность из-за возможности случайных заражений и завоза инфекции из других стран.

Китай начал оказывать помощь другим пострадавшим странам. На прошлой неделе в Италии приземлился самолет с медицинскими работниками и около 30 тонн медикаментов из КНР, пишет агентство.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, с момента вспышки зафиксировано 81 077 случаев заболевания (29 человек заболели за последние сутки), 3218 человек погибли (14 – за последние сутки).

Всего в мире, по данным ВОЗ, заболело 179 843 человека, скончалось 7176. Сейчас наибольшее количество новых случаев заражения и смерти от COVID-19 фиксируется в Италии.

Теги: Китай, Италия, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS