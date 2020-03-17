Пандемия COVID-19. Китайские врачи беспокоятся, что европейские коллеги повторяют их ошибки

Медработники в Европе заражаются коронавирусом при контакте с пациентами, такая же ситуация возникала на ранних стадиях вспышки инфекции в Ухане, рассказали китайские медики.

В Китае вспышка COVID-19 сошла на нет, считают врачи Фото: ЕРА

Китайские медики встревожены тем, что их коллеги в Европе допускают те же ошибки во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, которые приводили к инфицированию медработников в Ухане. Об этом 17 марта сообщило агентство Bloomberg, корреспонденты которого общались с профессором из Пекина Ву Доном и заведующим отделением интенсивной терапии из Уханя Ду Бином.

Недостаточная защита медицинских работников приводит к высокому уровню заболеваемости среди врачей и медсестер, считают они. В Ухане непонимание свойств коронавируса и нехватка средств защиты в первые недели вспышки привели к заражению тысяч медиков, как минимум 46 из них умерли.

Пропорция заражения врачей и сестер в Европе отвечает январской ситуации в Ухане, отметил Ву Дон.

Защитный костюм должен обязательно предусматривать очки. Среди заболевших в Китае врачей больше всего отоларингологов и окулистов, сказал Ду Бин.

По его оценке, вспышка COVID-19 в Китае сошла на нет, однако врачи сохраняют бдительность из-за возможности случайных заражений и завоза инфекции из других стран.

Китай начал оказывать помощь другим пострадавшим странам. На прошлой неделе в Италии приземлился самолет с медицинскими работниками и около 30 тонн медикаментов из КНР, пишет агентство.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, с момента вспышки зафиксировано 81 077 случаев заболевания (29 человек заболели за последние сутки), 3218 человек погибли (14 – за последние сутки).

Всего в мире, по данным ВОЗ, заболело 179 843 человека, скончалось 7176. Сейчас наибольшее количество новых случаев заражения и смерти от COVID-19 фиксируется в Италии.