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"Как на Мальдивах". Из-за карантина вода в каналах Венеции стала чистой. Видео

Карантин и отсутствие туристов в Венеции положительно повлияли на чистоту каналов. Как сообщило издание Dove Viaggi 16 марта, движение лодок и катеров прекратилось, и это сразу сказалось на чистоте воды. Журналисты отмечают, что она настолько прозрачная, что можно даже увидеть маленьких рыбок. "Вода в каналах Венеции еще никогда не была такой чистой", "Как на Мальдивах", – цитирует издание очевидцев. Видео из Венеции опубликовали на своих YouTube-каналах La Stampa и La Nuova Venezia.

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Очевидцы говорят, что вода в каналах Венеции еще никогда не была такой чистой
Очевидцы говорят, что вода в каналах Венеции еще никогда не была такой чистой
Фото: EPA

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Италии составляет 31 506. В эту цифру включены 26 062 человека, которые продолжают лечение в настоящий момент, 2941 выздоровевший пациент, а 2503 умерших.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные соревнования.

видео

Видео: La Stampa / YouTube

Видео: la Nuova di Venezia e Mestre / YouTube
Теги: Италия, Венеция, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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