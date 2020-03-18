Усик: Я буду изолирован от тренировочного лагеря, но каждое воскресенье буду ходить в церковь

Украинский боксер Александр Усика надеется, что его бой против британца Дерека Чисоры не будет отменен из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Усик: Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки Фото: EPA

Украинский супертяжеловес Александр Усик в комментарии ресурсу BoxingScene рассказал, что приостановил свою подготовку к бою с британцем Дереком Чисорой из-за коронавируса.

"Я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки. В четверг вечером я впервые подумал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы", – сказал Усик.

По словам украинца, эти проблемы только мотивируют его.

"Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходить в церковь", – сказал Усик.

Бой Усик – Чисора должен пройти 23 мая в столице Англии.

Украинец начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Усик провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября 2019 года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора начал профессиональную карьеру в 2007 году, с тех пор британец провел 41 бой, 32 из них закончились его победой, девять раз было зафиксировано поражение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.