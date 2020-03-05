Усик и Ломаченко остались в топ-5 лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинские спортсмены Василий Ломаченко и Александр Усик остались в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии американского издания The Ring.
Украинцы не сменили своих позиций. Ломаченко находится на второй строчке рейтинга, а Усик занимает пятую позицию.
Первое место рейтинга занимает мексиканец Сауль Альварес, на третье поднялся японец Наоя Иноуэ, а на четвертое опустился Теренс Кроуфорд из США.
До ноября 2019 года Ломаченко лидировал в рейтинге лучших боксеров в мире.
Ломаченко выступает на профессиональном ринге с 2013 года, украинец провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.
Украинец является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории "франчайзинговым" чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.
Усик начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Украинец провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.
13 октября 2019 года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.