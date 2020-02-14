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30 мая – рабочая дата поединка между Ломаченко и Лопесом – промоутер

По словам боксерского промоутера Боба Арума, бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом пройдет в Нью-Йорке.

Для звания абсолютного чемпиона Ломаченко не хватает чемпионского пояса по версии IBF
Для звания абсолютного чемпиона Ломаченко не хватает чемпионского пояса по версии IBF
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Американский боксерский промоутер Боб Арум в комментарии ресурсу BoxingScene.com рассказал о деталях подготовки к бою между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

"Все еще в процессе решения, но базовая дата боя Ломаченко – Лопес – 30 мая", – сказал Арум.

По словам промоутера, поединок, скорее всего, состоится в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

"Моя цель – завершить организацию до 22 февраля, чтобы мы могли сделать громкий телевизионный анонс перед огромной аудиторией", – сказал Арум. 22 февраля пройдет бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Лопес начал профессиональную карьеру в 2016 году, за это время американец провел 15 боев, победив во всех, в том числе 12 раз нокаутом.

В своем последнем бою в ночь на 15 декабря Лопес нокаутом победил ганца Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс по версии IBF.

Ломаченко выступает на профессиональном ринге с 2013 года, украинец провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории "франчайзинговым" чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Теги: бокс, Украина, Нью-Йорк, Василий Ломаченко, Боб Арум, IBF, Теофимо Лопес
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