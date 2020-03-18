В Украине, как и сутками ранее, зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два из которых – с летальным исходом.

За прошедшие сутки в Украине не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19: Черновицкая область – 10 (один летальный), Киевская область область – три, Житомирская – один (летальный)", – сказано в сообщении.

Такие же данные ЦОЗ Минздрава приводил вечером 17 марта.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Кроме 14 случаев заражения на территории Украины, еще 13 украинцев заболели за границей (одна женщина скончалась).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запрещены массовые мероприятия, в учебных заведениях объявлен карантин. С 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта были прекращены и внутренние пассажирские перевозки, ограничена работа общественного транспорта. Во многих городах закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся минимум три недели – до 3 апреля.