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На время действия карантина в Киеве закроют мусоропроводы в домах

Мусоропроводы в домах являются источником антисанитарии и несут угрозу для каждого жителя многоэтажки, заявил глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко.

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В Киеве временно закроют мусоропроводы
В Киеве временно закроют мусоропроводы
Фото: depositphotos.com

В Киеве на время действия карантина закроют мусоропроводы в домах. Об этом 18 марта в Facebook сообщил глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко.

"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, который является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки. Решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты. Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем!" – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987083761359253&id=100001729759345

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был за границей.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: Киев, Украина, мусор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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