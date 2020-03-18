Кабмин из-за коронавируса изменил порядок пересечения админграницы с Крымом

Кабмин разрешил Госпогранслужбе Украины пропускать украинцев в Крым и из Крыма во время действия карантинных мер "при наличии оснований гуманитарного характера".

Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта изменил порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Кабмин разрешил Госпогранслужбе Украины пропускать украинцев в Крым и из Крыма во время действия карантинных мер "при наличии оснований гуманитарного характера".

"На [контрольных пунктах въезда-выезда] в Херсонской области по сравнению с периодом до карантина увеличилось количество отказов в пересечении. Срабатывают различные факторы, много нестандартных жизненных ситуаций, люди действительно нуждаются в помощи: кто-то перевозит бабушку, которая не имеет документов, кто-то живет в Крыму, но работает на Херсонщине или наоборот. Только что на заседании правительства был упрощен механизм пересечения КПВВ на админгранице с Крымом", – заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, решение о пропуске в Крым или на подконтрольную правительству территорию должен принимать председатель погранслужбы "с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции".

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Из-за коронавируса в Украине введены карантинные меры. В частности, 17 марта сообщалось, что до 3 апреля полностью прекращают работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.