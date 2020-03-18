Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин из-за коронавируса изменил порядок пересечения админграницы с Крымом

Кабмин разрешил Госпогранслужбе Украины пропускать украинцев в Крым и из Крыма во время действия карантинных мер "при наличии оснований гуманитарного характера".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин разрешил пересекать админграницу с оккупированным Крымом при наличии "гуманитарных оснований"
Кабмин разрешил пересекать админграницу с оккупированным Крымом при наличии "гуманитарных оснований"
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта изменил порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Кабмин разрешил Госпогранслужбе Украины пропускать украинцев в Крым и из Крыма во время действия карантинных мер "при наличии оснований гуманитарного характера".

"На [контрольных пунктах въезда-выезда] в Херсонской области по сравнению с периодом до карантина увеличилось количество отказов в пересечении. Срабатывают различные факторы, много нестандартных жизненных ситуаций, люди действительно нуждаются в помощи: кто-то перевозит бабушку, которая не имеет документов, кто-то живет в Крыму, но работает на Херсонщине или наоборот. Только что на заседании правительства был упрощен механизм пересечения КПВВ на админгранице с Крымом", – заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, решение о пропуске в Крым или на подконтрольную правительству территорию должен принимать председатель погранслужбы "с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции".

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Из-за коронавируса в Украине введены карантинные меры. В частности, 17 марта сообщалось, что до 3 апреля полностью прекращают работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.

Теги: Крым, Украина, Кабинет Министров, Госпогранслужба, Алексей Резников, реинтеграция, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение 2021"
В Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение 2021"
Детей герцога и герцогини Кембриджских перевели на домашнее обучение
Детей герцога и герцогини Кембриджских перевели на домашнее обучение
"Нужна компания". Бабкин во время квартирника рассказал, как начать закаляться
"Нужна компания". Бабкин во время квартирника рассказал, как начать закаляться
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS