Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Эвакуация украинцев. SkyUp будет продавать билеты на чартеры со скидкой

Авиакомпания SkyUp намерена выполнить чартерные рейсы из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллинна, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Когда SkyUp будет выполнять чартеры для эвакуации украинцев, Кулеба не уточнил
Когда SkyUp будет выполнять чартеры для эвакуации украинцев, Кулеба не уточнил
Фото: Depositphotos.com

Для эвакуации украинцев, находящихся за границей, авиакомпания SkyUp начнет продажу билетов на чартерные рейсы "по льготной доступной цене". Как сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, об этом договорились МИД, Министерство инфраструктуры и представители авиаперевозчика.

По информации Кулебы, чартеры будут выполняться из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллинна, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

"Это еще один инструмент возвращения украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и покупайте билеты. Также распространяйте эту информацию. Мы же работаем дальше для решения проблем наших людей, которые застряли по всему миру", – отметил Кулеба, поблагодарив руководство авиакомпании за сотрудничество.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10157985986933389

Когда SkyUp будет выполнять чартеры для эвакуации украинцев, Кулеба не уточнил.

На сайте авиакомпании указано, что, например, из испанского Аликанте в Киев можно будет улететь 21 марта, 5-го, 7-го и 9 апреля. Стоимость билета на ближайшую дату – 7090 грн; на последующие – 3816 и 3139 грн соответственно. При этом рейсы из Лондона, Барселоны или Парижа на сайте SkyUp на момент написания новости доступны не были.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123 – из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана, еще 3,4 тыс. украинцев прибыли из Польши на автобусах. 18 марта украинцев планируют эвакуировать из Австрии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Теги: Украина, МИД, Грузия, Польша, Барселона, Италия, Лондон, Австрия, МИД Украины, Берлин, Министерство инфраструктуры, Тбилиси, Таллинн, Стамбул, Неаполь, Стокгольм, Цюрих, Дмитрий Кулеба, Лиссабон, SkyUp, Аликанте, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS