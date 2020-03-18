"Досадная ошибка". Телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время выступления Зеленского

17 марта во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского телеканал ICTV показал неверные субтитры. 18 марта телеканал назвал произошедшее технической ошибкой и извинился.

Телеканал ICTV извинился за странные субтитры, которые сопровождали 17 марта связанное с коронавирусом выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказано в заявлении, поступившем 18 марта в редакцию издания "ГОРДОН".

"ICTV приносит извинения за техническую ошибку, которая произошла вчера во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского в 22.30. Учитывая важность обращения президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрят новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию", – объяснил телеканал.

Он попросил "всех зрителей и журналистов обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения".

"В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД "Друг" или обращаться в посольства Украины в разных странах. Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть внимательными к ситуации, соблюдать все важные советы, соблюдать карантин", – говорится в заявлении.

17 марта трансляцию видеообращения Зеленского, во время которого он объяснил введение карантина и обратился к находящимся за рубежом украинцам, сопровождали курьезные подписи: "Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину", "Крістіане, принеси драбину", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Тіло підтягували вже після смерті" и т.д.