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"Тіло підтягували вже після смерті". На ICTV запустили странные субтитры во время выступления Зеленского

Во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского 17 марта телеканал ICTV запустил неверные субтитры. Сообщения главы государства гражданам Украины, находящимся за рубежом, сопровождали курьезные подписи: "Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину", "Крістіане, принеси драбину", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Тіло підтягували вже після смерті" и т.д. Фрагмент эфира разместило в Facebook издание "Цензор.НЕТ".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Курьезный случай произошел во время трансляции обращения Зеленского
Курьезный случай произошел во время трансляции обращения Зеленского
Скриншот: Цензор.НЕТ / Facebook
видео

Видео: Цензор.НЕТ / Facebook
Теги: ICTV, Владимир Зеленский, курьез
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