В шлеме трансформера. В США репортер случайно вел эфир в "масках" Facebook

Американский журналист Джастин Хинтон не заметил, что вел прямой эфир с включенными "масками" Facebook. Он узнал об этом уже из комментариев под трансляцией.

Американский журналист Джастин Хинтон 21 февраля во время прямого включения с рассказом о снегопаде случайно активировал фильтры "масок" в Facebook и не заметил этого. Об этом Хинтон написал у себя в Facebook.

Журналист отметил, что оператор, с которым он работал, сказал ему, что на экране появляются какие-то странные лица, но Хинтон решил, что они вскоре исчезнут.

"Излишне говорить, что этого не произошло. Я не понял этого, пока не отошел от камеры и не увидел комментарии… Мои руководители, коллеги, друзья и другие звонили и писали, сообщая, как это смешно", – написал журналист.

Видео с включением Хинтона 21 февраля опубликовал в Facebook телеканал WLOS ABC 13, на котором журналист работает.