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В шлеме трансформера. В США репортер случайно вел эфир в "масках" Facebook

Американский журналист Джастин Хинтон не заметил, что вел прямой эфир с включенными "масками" Facebook. Он узнал об этом уже из комментариев под трансляцией.

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Видео, где Хинтон ведет репортаж в "масках" Facebook, стало вирусным
Видео, где Хинтон ведет репортаж в "масках" Facebook, стало вирусным
Фото: Justin Hinton / Facebook

Американский журналист Джастин Хинтон 21 февраля во время прямого включения с рассказом о снегопаде случайно активировал фильтры "масок" в Facebook и не заметил этого. Об этом Хинтон написал у себя в Facebook.

Журналист отметил, что оператор, с которым он работал, сказал ему, что на экране появляются какие-то странные лица, но Хинтон решил, что они вскоре исчезнут.

"Излишне говорить, что этого не произошло. Я не понял этого, пока не отошел от камеры и не увидел комментарии… Мои руководители, коллеги, друзья и другие звонили и писали, сообщая, как это смешно", – написал журналист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2038053673007092&id=148814945264317

Видео с включением Хинтона 21 февраля опубликовал в Facebook телеканал WLOS ABC 13, на котором журналист работает.

https://www.facebook.com/News13/videos/186832292588064/

Теги: США, Facebook, журналисты
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