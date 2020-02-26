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26 февраля, 2020
 
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"Мягкое порно".Тысячи американцев пожаловались на выступление Лопес и Шакиры на Супербоул

Спустя три недели после проведения Супербоул Федеральная комиссия связи США зарегистрировала свыше тысячи жалоб из 50 штатов на выступление Лопес и Шакиры.

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Американцы считают, что им показали "слишком много промежности Лопес"
Американцы считают, что им показали "слишком много промежности Лопес"
Фото: ЕРА

Федеральная комиссия связи США получила свыше тысячи жалоб на совместное выступление колумбийской певицы Шакиры и ее американской коллеги Дженнифер Лопес в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги (NFL) – Супербоул, сообщает The Hill. 

В обращениях в ФКС американцы утверждают, что им показали "слишком много промежности Дженнифер Лопес", подчеркивает издание.

В 40 заявлениях шоу Лопес и Шакиры сравнивалось с "мягким порно", сообщается на сайте. 

"Дженнифер Лопес показывает свою промежность. Шакира показывает свою промежность. Было бы неплохо, чтобы во время футбольных игр выступления артистов подходили для семейного просмотра", – цитирует сайт содержание одного из обращений в комиссию.

https://www.facebook.com/TheHill/posts/10158025738984087

Как сообщает Associated Press, Супербоул посмотрели 102 млн зрителей, а во время выступления Лопес и Шакиры этот показатель вырос на 2 млн. 

The Hill напоминает, что в 2004 году американцы также остались недовольны выступлением певицы Джанет Джексон, посчитав ее наряд "недопустим для выступления в перерыве Супербоул" – тогда ФКС зарегистрировала порядка 200 тыс. жалоб на оголенную грудь певицы. 

По результатам разбирательств комиссия наложила на телерадиосеть СВS, которая транслировала шоу, штраф в размере $550 тыс. за "непристойный контент", однако компания подала апелляцию и добилась отмены штрафных санкций, сообщает сайт. 

Супербоул состоялся 2 февраля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Команда по американскому футболу "Канзас-Сити" впервые за 50 лет победила в решающей игре Национальной футбольной лиги

Выступление Шакиры и Лопес состоялось в перерыве Супербоул. 


Теги: США, Дженнифер Лопес, Шакира, Супербоул
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