"Моя скала, мой мачо". Лопес призналась в любви Родригесу

Американская певица Дженнифер Лопес публично рассказала о чувствах к бойфренду, бейсболисту Алексу Родригесу.

Лопес: Я люблю проходить по жизни с тобой... Фото: jlo / Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес поcвятила пост в Instagram своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу.

"Я даже не могу объяснить, что значит, что ты рядом со мной... Я люблю проходить по жизни с тобой... Моя самая большая поддержка, моя скала, мой мачо", – написала она.

Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начался в 2017 году.

У Родригеса есть две дочери от бывшей супруги Синтии Скертис – 15-летняя Наташа и 11-летняя Элла. У Лопес – двойняшки, 11-летние Эмми и Макс, – от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони.