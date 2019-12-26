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26 декабря, 2019
 
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50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах

Американская певица Дженнифер Лопес позировала в красных лосинах.

Лопес: Детка, на улице тепло
Лопес: Детка, на улице тепло
Фото: jlo / Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе.

"Детка, на улице тепло", – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля.

Родригес обнародовал в Instagram подобный снимок.

"Мой лучший подарок – единственная в красном", – написал он.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".

В марте 2019 года Родригес сделал Лопес предложение, в сентябре они отпраздновали помолвку.

Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начался в 2017 году.

У Родригеса есть две дочери от бывшей супруги Синтии Скертис, у Лопес – двойняшки от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони.

Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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