50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах

Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе.
"Детка, на улице тепло", – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля.
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Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod
Родригес обнародовал в Instagram подобный снимок.
"Мой лучший подарок – единственная в красном", – написал он.
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Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".
В марте 2019 года Родригес сделал Лопес предложение, в сентябре они отпраздновали помолвку.
Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начался в 2017 году.
У Родригеса есть две дочери от бывшей супруги Синтии Скертис, у Лопес – двойняшки от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони.