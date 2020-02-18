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18 февраля, 2020
 
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50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике

Американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике.

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Лопес: Расслаблена и заряжена
Лопес: Расслаблена и заряжена
Фото: jlo / Instagram

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram селфи-фото, на котором запечатлена в белом раздельном купальнике с глубоким бикини.

"Расслаблена и заряжена", – написала она.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".

Теги: Дженнифер Лопес
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