Самые эффектные платья красной дорожки Critics' Choice Movie Awards. Фоторепортаж
12 января в Санта Монике состоялась церемония награждения лауреатов премии Critics' Choice Movie Awards. Фото с красной дорожки опубликовало фотагентство EPA. Издание "ГОРДОН" выбрало лучшие образы. Актриса Рене Зеллвегер надела черное платье с открытым верхом и туфли-лодочки, отдав предпочтение классике. Николь Кидман также появилась на мероприятии в черном платье с акцентом на талии в виде атласного пояса. Шарлиз Терон серебристо-черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом дополнила длинным жакетом, придав образу более вальяжный характер. Лупита Нионго подобрала платье шоколадного цвета, созданное с сочетанием разных фактур, а Дженнифер Лопес надела платье цвета перламутр с боковыми вырезами. Энн Хэтэуэй появилась в золотом платье в духе старого Голливуда. А вишенкой на торте стал выход актера Билли Портера, надевшего светло-бирюзовое платье в пол с корсетом графической формы.
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