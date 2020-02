В чем выступали Шакира и Лопес на Супербоуле. Подробный обзор костюмов

За 14 минут шоу колумбийская певица Шакира и американка Дженнифер Лопес сменили в общем восемь образов. В костюмах исполнительниц использовали десятки тысяч кристаллов, перья, блестящие фактуры.

Колумбийская певица Шакира на шоу финального матча американской Национальной футбольной лиги (NFL) – Супербоуле – выходила на сцену в костюмах от норвежского дизайнера Питера Дундаса. Эскизы он опубликовал в Instagram.

"Шакира воплощает слово "суперзвезда", поэтому кристаллы Swarovski стали очевидным выбором. Кристаллы – это идеальный баланс между изысканностью и игривостью", – рассказал он в интервью The Hollywood Reports.

Песни She Wolf, Empire, Whenever, Wherever Шакира исполнила в блестящем красном укороченном топе-бюстье, короткой юбке на запах и сапогах с бахромой от бренда The Dan Life. Их украшали 30 тыс. кристаллов.

Фото, сделанные во время шоу, также опубликовала в Instagram Шакира.

Во время исполнения вместе с Bad Bunny хита Карди Би I Like It и свой трек Chantaje Шакира сбросила верхнюю юбку, оставшись в еще более короткой, оформленной бахромой и перьями.

"Я хотел показать ее силу, ее грубую сексуальность, подчеркнуть ее почти спортивное танцевальное выступление, соединив все это с нашими фирменными кодами, такими как укороченное бюстье, украшения и бахрома, адаптированные под Шакиру и ее шоу", – рассказал дизайнер.

В финале Шакира выступила в усыпанном кристаллами золотом костюме: шортах, топе и укороченной куртке и кроссовках на высоком каблуке, разработанными с Adidas Superstar.

"Второй образ создавался в золоте, так как предназначался для чемпиона, которым, несомненно, является Шакира", – прокомментировал Дундас.

После Шакиры на сцене появилась американская певица Дженнифер Лопес. Эксизы и свои снимки в образах для шоу исполнительница разместила в Instagram.

Лопес вышла в открытом кожаном байкерском боди без рукавов, украшенном золотыми заклепками, медузами и кристаллами, кепке и ботфортах, усеянных черными кристаллами. На певице также была светло-розовая юбка из шелка, которую певица позже сбросила.

Этот образ был создан под влиянием фотосессии Wild at Heart Питера Линдберга для Vogue 1991 года, вдохновленной стилем Марлона Брандо.

Лопес и ее 130 танцоров одевали стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хенн.

"Для этого шестиминутного шоу мы разработали 213 костюмов и 143 пары обуви, в то время как для двухчасового шоу в рамках тура Дженнифер Лопес мы делали всего 140 образов", – рассказал Зангарди в интервью The Hollywood Reporter.

Подготовка к Суперкубку началась еще в сентябре.

"Мы знали, что хотим, чтобы образы были от Versace, поскольку никто не сравнится с ними в мастерстве изготовления сценических нарядов, когда речь идет о выступлениях Дженнифер Лопес, особенно на этом уровне", – отметил Зангарди.

Вторым образом стал серебряный кожаный комбинезон, изготовленный из 800 кусочков кожи.



Последнюю песню Let's Get Loud Лопес исполнила со своей дочерью Эммой, представ в украшенном кристаллами плаще с американским флагом снаружи и пуэрто-риканским внутри.

"Как американка родом из Пуэрто-Рико, она очень хотела, чтобы были представлены как страны, так и флаги", – объяснил Зангарди.

Под плащом на Джей Ло был костюм для сальсы из металлической сетки с кристаллами. В нем она выступала с Шакирой в самом финале.

Супербоул состоялся 2 февраля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Команда по американскому футболу "Канзас-Сити" впервые за 50 лет победила в решающей игре Национальной футбольной лиги.

