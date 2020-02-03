Шакира и Лопес устроили шоу на Супербоуле. Видео

Колумбийская певица Шакира и ее американская коллега Дженнифер Лопес выступили на шоу финального матча американской Национальной футбольной лиги (NFL) – Супербоула. Видео разместили на YouTube-канале NFL. Шоу проходило 2 февраля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Шакира спела She Wolf, Empire, Whenever, Chantaje,I Like It, Chantaje и Hips Don’t Lie. Лопес спела Jenny From The Block, Get Right, Waiting For Tonight, Mi Gente, On The Floor. Композицию Let’s Get Loud Лопес и Шакира исполнили вместе.
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