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Выступление Шакиры и первая за 50 лет победа "Канзас-Сити". В США прошел финал национальной лиги по американскому футболу

"Канзас-Сити" в решающей игре Национальной футбольной лиги (НФЛ), которая называется Супербоул, победил "Сан-Франциско Форти Найнерс".

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"Канзас-Сити" завоевал второй Супербоул в истории клуба
"Канзас-Сити" завоевал второй Супербоул в истории клуба
Фото: EPA

Команда по американскому футболу "Канзас-Сити" впервые за 50 лет победила в решающей игре Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, пишет официальный сайт организации.

Супербоул прошел в американском городе Майами на арене Hard Rock Stadium, которая вмещает 65 тысяч зрителей, в ночь на 3 февраля.

В решающей игре встретились "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". После двух четвертей счет был равным – 10:10. Перед заключительной четвертью "Сан-Франциско Форти Найнерс" побеждал со счетом 20:10, но в последнем отрезке игры "Канзас-Сити" заработал 21 очко и победил 31:20.

ВИДЕО
Видео: NFL / YouYube

Это первая победа команды из Канзаса в НФЛ за последние 50 лет и второй трофей для "Канзас-Сити" в целом. "Сан Франциско Форти Найн" становился победителем НФЛ пять раз: в 1981-м, 1984-м, 1988-м, 1989-м и 1994 годах.

Супербоул – это не только решающая игра НФЛ, но и шоу в перерыве. В этом году на главном матче года в американском футболе выступили колумбийская певица Шакира и американка Дженнифер Лопес.

ВИДЕО
Видео: NFL / YouTube
Теги: США, Дженнифер Лопес, Шакира, американский футбол
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