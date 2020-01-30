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Суд дал доступ правоохранителям к банковским счетам Украинской ассоциации футбола

По версии правоохранителей, Украинская ассоциация футбола использовала не по назначению деньги, которые ей поступали от УЕФА на развитие украинского футбола. В частности, было закуплено более 30 тонн элитных сортов чая, более 10 тонн кофе, более 2 тонн морепродуктов.

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УАФ возглавляет экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Андрей Павелко
УАФ возглавляет экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Андрей Павелко
Фото: ru.wikipedia.org

21 января Голосеевский районный суд Киева разрешил правоохранителям получить доступ к банковским счетам Украинской ассоциации футбола в "Ощадбанке". Соответствующее определение опубликовано 27 января в Едином реестре досудебных решений.

Следователи Нацполиции попросили у суда доступ к счетам, так как по их версии, между Украинской ассоциацией футбола (ранее Федерация футбола Украины) и компанией Newport Management LTD была заключена агентская сделка, в рамках которой организация с 1999 года получала деньги от УЕФА на развитие украинского футбола.

По данным следователей, с 17 апреля 2015 года по 1 декабря 2016 года часть этих денег была перечислена компанией Newport Management LTD на банковские счета офшорных компаний, которые были зарегистрированы непосредственно перед началом проведения платежей и прекратили свою деятельность после завершения транзакций.

Следователи утверждают, что переводы этим офшорам осуществлялись за товары и услуги, которые не могли использоваться для обеспечения деятельности УАФ. В частности, было закуплено у иностранных компаний более 30 тонн элитных сортов чая, более 10 тонн кофе, более 2 тонн морепродуктов, местом поставки которых был определен порт Гамбурга (Германия).

"Кроме того, досудебным расследованием установлено, что большинство инвойсов от указанных иностранных компаний были выставлены на суммы около €80 тыс. за одни и те же товары или услуги в различных соотношениях, но с одинаковым написанием номенклатуры и единиц измерения, что свидетельствует о том, что эти инвойсы систематически готовились одними и теми же лицами", – говорится в документе.

При этом Государственная фискальная служба сообщила правоохранителям, что Украинская федерация футбола не получала товары от вышеупомянутых иностранных компаний. 

В этот же день суд разрешил правоохранителям получить доступ к счетам организации в "Ощадбанке" и банке "Премиум".

С марта 2015 года и до сегодняшнего дня УАФ возглавляет экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Андрей Павелко.

В ноябре 2019 года в ГПУ сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждает, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет

15 ноября парламент создал ВСК, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при решении вопросов финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в 2017–2018 годах. 

Теги: футбол, Украина, коррупция, ФФУ, УЕФА, Андрей Павелко, Государственная фискальная служба, расследование, ГПУ, УАФ
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