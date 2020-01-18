Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Временная следственная комиссия по расследованию возможных злоупотреблений Павелко намерена заслушать правоохранителей

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию предполагаемых злоупотреблений служебным положением президента Украинской ассоциации футбола, бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко и председателя комитета Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко, намерена направить обращение руководству государства с просьбой ускорить расследование производств, касающихся нарушений в украинском футболе, рассказал член комиссии нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев.

Журналисты программы "Схемы" в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE
Журналисты программы "Схемы" в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE
Фото: ffu.ua

17 января состоялось очередное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию предполагаемых злоупотреблений служебным положением президента Украинской ассоциации футбола, бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко и председателя комитета Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко. Об этом сообщает "Укринформ".

Комиссия намерена направить обращение руководству государства с просьбой ускорить расследование производств, касающихся нарушений в украинском футболе.

"Мы подготовили обращение. Оно будет направлено президенту Украины, премьер-министру, спикеру Верховной Рады Украины, генеральному прокурору, министру внутренних дел, председателю Национальной полиции и председателю Национального антикоррупционного бюро Украины. Мы просим высшее руководство государства и правоохранительных органов отреагировать на сложившуюся ситуацию, и помочь ускорить ведение расследования уголовных производств, касающихся нарушений в украинском футболе", – сказал член комиссии, нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев.

Комиссия решила пригласить на следующее заседание 7 февраля правоохранителей, чтобы заслушать их в закрытом режиме.

Как сообщает канал "112 Украина", на заседании рассмотрели полученные по запросам народных депутатов материалы от правоохранителей, государственных органов и непосредственно от УАФ и ее дочерней структуры "ФФУ Продакшн".

В частности, комиссия получила информацию о закупках через компанию "Ньюпорт менеджмент ЛТД" в 2015-2017 годах на €13 млн, которые были получены от УЕФА. Согласно документам, было закуплено более 30 тонн чая на сумму €385,2 тыс евро, более 10 тонн кофе на 1,2 млн евро, более 2 тонн морепродуктов на сумму 646, 8 тыс., электрических ламп и электроники на 2,6 млн, транспортных услуг и топлива на сумму 1,3 млн и других товаров и услуг.

Канал сообщает, что УАФ не предоставила документы относительно возможного нецелевого использования средств, полученных от УЕФА и из других источников на развитие футбольной инфраструктуры. Также УАФ заявила, что не влияла на реализацию бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а только выступила инициатором строительства таких полей как профильная организация.

В то же время, документы, полученные комитетом, подтверждают, что УАФ предоставляла Минрегиону Украины расчеты объема средств для начала реализации бюджетной программы; Павелко, будучи одновременно народным депутатом Украины и председателем Бюджетного комитета, принимал участие в принятии соответствующих расходов госбюджета; руководство ФФУ вошло в состав комиссии Минрегиона, определявшей перечень объектов строительства и объемы финансирования, а "ФФУ Продакшн" была подрядчиком и поставщиком искусственного покрытия для футбольных полей.

Временная следственная комиссия была создана 15 ноября 2019 года.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.

В ноябре 2018 года журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорилось, что Павелко вместе со своей гражданской женой Екатериной Чаус с 2015-го по 2017 год потратили почти 21 млн грн, при том, что месячная зарплата Павелко составляет 20 тыс. грн. В частности, по данным журналистов, Павелко вместе с семьей минимум два года проживал в квартире в киевском ЖК Diamond Hill, стоимость аренды которой составляет $17 тыс. в месяц. В своих декларациях за 2015-й и 2017 год Павелко вообще не декларировал объекты недвижимости, а в декларации за 2016 год указывал, что снимает номер в отеле.

В заключениях НАПК о полной проверке деклараций Павелко за 2015-й, 2016-й и 2017 год говорится, что в них есть нарушения, но признаков незаконного обогащения нет. В агентстве решили сообщить Павелко о сделанных выводах и поручить ему подать уточненную декларацию с достоверными данными.

Теги: Верховная Рада, ФФУ, Андрей Павелко, Временная следственная комиссия, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS