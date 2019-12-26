В спину Павелко дышит страх расплаты. Поэтому его фейкометы круглосуточно засоряют интернет примитивными страшилками о Суркисах

Палата №7-А.

Такое впечатление, что она находится в офисе УАФ/ФФУ в Лабораторном переулке. И что ее главный пациент – Андрей Васильевич Павелко. Он же и начальник заведения. И что в особых отметках истории болезни клиент фигурирует под кличкой – "Геть Суркісів з футболу". А кроме того, товарищ сильно одержим идеей мессианства. Неадекватно воспринимает действительность. Глубоко и перманентно погружен в виртуальную реальность. Бредит манией преследования и теорией заговоров. Склонен к безудержному вранью…

Такая характеристика вполне подошла бы авантюристу, казнокраду и коррупционеру, который, лишившись депутатского мандата, нынче косит под "твоя – моя – не понимает…". Хотя все он прекрасно понимает. Просто боится неотвратимости наказания. И правильно боится. Поскольку спинным мозгом чувствует степень ответственности перед законом за свои фокусы на посту главы бюджетного комитета ВР прошлого созыва.

Именно эта страница его биографии сейчас является предметом детального изучения членами временной следственной комиссии (ВСК) парламента совместно с правоохранительными органами. Компетентные эксперты скрупулезно разматывают клубок финансовых злоупотреблений вокруг грандиозного скандала с выделением бюджетных средств структурам, подотчетным Павелко, на изготовление футбольных полей с искусственным покрытием.

А чтобы отвлечь внимание футбольной общественности только от самого факта создания ВСК и, тем более, от содержания ее работы, глава УАФ/ФФУ плодит как тараканов массу помпезных информационных поводов, выполняющих функции дымовой завесы. Но все равно ему в спину дышит страх расплаты. Поэтому фейкометы Павелко круглосуточно засоряют интернет примитивными, оскорбительными страшилками о Суркисах.

Казалось бы, у тебя лично есть проблемы с законом. Журналисты и общественники публично поймали тебя на махинациях с бюджетными деньгами. Компетентные органы инкриминируют тебе злоупотребление служебным положением, конфликт интересов, коррупцию и другой криминал. Например, временно исполняющая обязанности председателя НАПК Наталья Новак прямо говорит, что ее предшественники закрывали глаза на несоответствия в твоих декларациях.

Она уточняет, что к "обеливанию" Павелко присоединились не только в НАПК, но и в прокуратуре и судах. По словам Новак, суды всячески затягивали рассмотрение дел о нарушениях в декларациях Павелко, а затем закрывали эти дела, поскольку либо проходили сроки давности, либо указывали, что в твоих действиях нет состава правонарушения. Причем это не кулуарный базар, а официальное заявление ответственного государственного чиновника.

Как должен вести себя нормальный, здравомыслящий человек в сложившейся ситуации? Правильно: в первую очередь воздержаться от фанфар и бахвальства при подведении итогов года для УАФ/ФФУ. Ведь ВСК для реноме федерации – это отнюдь не радужный исход 2019-го. Во-вторых, начать активно сотрудничать с временной следственной комиссией, чтобы помочь ей всесторонне разобраться в этом резонансном деле. И, наконец, попробовать в предусмотренном законом порядке защитить свою честь и деловую репутацию. То есть, по сути, доказать несостоятельность всех подозрений в твой адрес, скажем, о прикарманивании более 1,2 млрд грн из государственной казны. Трудная задача, но достойная общественного уважения.

Что же делает Павелко? Во-первых, вызывающе игнорирует два заседания ВСК. Во-вторых, на каждом углу с пеной у рта распинается о своих мнимых заслугах и достижениях в развитии украинского футбола. А в-третьих, и это вообще не налазит ни на какую голову, разворачивает широкомасштабную информационную кампанию по дискредитации братьев Суркисов. Типа, давайте лучше поговорим не обо мне, а о моих врагах… Конечно, поговорим, Андрей Васильевич! А для чего же еще нужна палата №7-А?!

Источник: Сергей Васильев / Facebook