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Международная федерация футбола планирует изменить правило офсайда – СМИ

В Международной федерации футбола (ФИФА) хотят, чтобы офсайд фиксировался лишь в том случае, если между игроками "виден просвет", сообщает британское издание The Times.

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ФИФА может предложить внести изменения в правила игры Международному совету футбольных ассоциаций
ФИФА может предложить внести изменения в правила игры Международному совету футбольных ассоциаций
Фото: EPA

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменения в правило офсайда, сообщает британское издание The Times.

По информации источника, в ФИФА обсуждают вариант, при котором офсайд будет фиксироваться лишь в том случае, если между защищающимся и атакующим игроком будет "виден просвет".

Под "просветом" подразумевается положение игроков, при котором корпус атакующего футболиста будет впереди корпуса защищающегося настолько, что между ними будет виден просвет.

Если в ФИФА одобрят эту идею, она будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций для испытаний и введения нового правила.

Теги: футбол, ФИФА, офсайд, футбольные правила
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