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Во время матча "Тоттенхэм" – "Челси" впервые в АПЛ применили протокол ФИФА против дискриминации

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер 22 декабря во время матча 18-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" подвергся расистской дискриминации.

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Рюдигер считает, что о проявлениях расизма нужно говорить публично
Рюдигер считает, что о проявлениях расизма нужно говорить публично
Фото: EPA

Во время поединка 18-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Челси" впервые в английской Премьер-лиге был применен протокол ФИФА против дискриминации, сообщает SkySports.

Фанаты "Тоттенхэма" во время матча выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего защитника "Челси" из Германии Антонио Рюдигера.

Инцидент случился около 63-й минуты игры, после того как при помощи VAR за фол против Рюдигера был удален южнокорейский игрок "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

Рюдигер и капитан "Челси" испанец Сесар Аспиликуэта сообщили о нарушениях главному арбитру матча Энтони Тейлору.

Рефери сделал три объявления по стадиону с просьбой остановить проявления расизма.

После игры наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сказал, что не видел самого эпизода, но видел арбитра, который следовал протоколу ФИФА.

"Я видел, как рефери говорил с четвертым арбитром. Потом он подошел ко мне и к [наставнику "Челси"] Фрэнки Лэмпарду и сообщил нам о том, что происходит. Он придерживался протокола ФИФА", – сказал Моуриньо.

Рюдигер на своей странице в Twitter написал, что важно говорить о проявлениях расизма публично, ведь если этого не делать, то через несколько дней об инциденте все забудут.

"Я не хочу вовлекать "Тоттенхэм" как клуб в эту ситуацию. Я знаю, что нарушителями были всего пару идиотов. Я надеюсь, что преступники будут скоро найдены и наказаны. Это просто позор, что расизм все еще существует в 2019 году. Когда эта чепуха прекратится?" – написал Рюдигер.

Поединок 18-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси" завершился победой подопечных Лэмпарда со счетом 2:0.

Теги: футбол, расизм, ФИФА, Челси, Тоттенхэм, Чемпионат Англии
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