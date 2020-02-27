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ПРОИСШЕСТВИЯ

В США произошла стрельба на пивоваренном заводе, шестеро погибших

26 февраля в американском городе Милуоки работник завода Molson Coors открыл стрельбу и убил пятерых коллег, а затем покончил с собой.

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Стрельба произошла на территории завода североамериканской пивоваренной компании Molson Coors
Стрельба произошла на территории завода североамериканской пивоваренной компании Molson Coors
Фото: EPA

26 февраля на территории завода североамериканской пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин, США) произошла стрельба, погибли шесть человек, сообщает телеканал FOX6 News

Стрельбу отрыл 51-летний сотрудник предприятия. Он расстрелял пятерых коллег, а затем покончил с собой. 

Во время происшествия на заводе находилось около 1000 человек. 

Мотивы стрелка до сих пор неясны.

В компании называют его "активным сотрудником", сообщает CNN. В то же время источники CBS 2 в полиции рассказали, что стрелок был уволен ранее в тот день. После увольнения он якобы украл пропуск у другого работника предприятия, вернулся с пистолетом и начал стрельбу.

Завод Molson Coors является одной из самых популярных достопримечательностей в Милуоки. Журналисты отмечают, что во время стрельбы на предприятии проходили экскурсии.

Последняя массовая стрельба в городе произошла в 2012 году. 40-летний Уэйд Майкл Пэйдж открыл стрельбу в сикхском храме в пригороде Милуоки Оук-Крик. Погибли шесть человек, стрелок покончил с собой во время перестрелки с полицией.

Теги: США, стрельба, Висконсин
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