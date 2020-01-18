В США в результате стрельбы погибли четыре человека

Вечером 17 января по местному времени (утро 18-го по Киеву) в городе Грантсвилл (США, штат Юта) произошла стрельба, жертвой которой стали четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CNN.
Еще один человек был ранен и находится в больнице.
Стрелка задержали. Полиция не уточнила его возраст и имя, отметили в телекомпании. Неизвестно также, связаны ли между собой жертвы стрельбы.
Правоохранители выразили уверенность, что злоумышленник был один и опасности для общества после его задержания нет.
Мотивы стрельбы выясняют следователи.
Всего в Грантсвилле проживает 11 тыс. человек, населенный пункт находится в 55 километрах от Солт-Лейк-Сити.