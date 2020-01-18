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ПРОИСШЕСТВИЯ

В США в результате стрельбы погибли четыре человека

Стрелка, который в американском городе Грантсвилл (штат Юта) застрелил четырех человек и ранил еще одного, задержала полиция.

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Полиция задержала стрелка
Полиция задержала стрелка
Фото: ЕРА

Вечером 17 января по местному времени (утро 18-го по Киеву) в городе Грантсвилл (США, штат Юта) произошла стрельба, жертвой которой стали четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CNN.

Еще один человек был ранен и находится в больнице.

Стрелка задержали. Полиция не уточнила его возраст и имя, отметили в телекомпании. Неизвестно также, связаны ли между собой жертвы стрельбы.

Правоохранители выразили уверенность, что злоумышленник был один и опасности для общества после его задержания нет.

Мотивы стрельбы выясняют следователи.

Всего в Грантсвилле проживает 11 тыс. человек, населенный пункт находится в 55 километрах от Солт-Лейк-Сити.

Теги: США, стрельба, полиция, жертвы, задержание
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