"Мы всех вернем". Зеленский обратился к украинцам, находящимся за границей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.

Зеленский: Самое главное – мы всех вас вернем. Кого-то – быстрее, кого-то – чуть позже Фото: president.gov.ua

Украина предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира. Об этом 17 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам, опубликованном на Facebook-странице Офиса президента.

"Касательно украинцев, которые, к сожалению, пока не в дома. Речь идет о тех, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта. Самое главное – мы всех вас вернем. Кого-то – быстрее, кого-то – чуть позже", – заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.

"Что касается других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько важных шагов. Первое – зарегистрируйтесь в системе "Друг" вот по этой ссылке. Там сообщите о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой", – отметил президент.

Также Зеленский добавил, что за два дня в Украину уже вернулось 23 тыс. украинцев.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.