За два дня в Украину вернулось 33 тыс. украинцев – Зеленский

На 18 марта запланировано возвращение в Украину 40 рейсов с украинцами, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский: 17 марта 50 рейсами в Украину вернулось еще 10 тыс. украинцев Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Вчера, 16 марта, в Украину из заграницы 125 рейсами вернулось 23 тыс. украинцев. Об этом 17 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам, опубликованном на Facebook-странице Офиса президента.

По его словам, сегодня, 17 марта, 50 рейсами в Украину вернулось еще 10 тыс. украинцев.

"На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов. Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции", – отметил президент.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.