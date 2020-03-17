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Минэкономики Украины будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости

Принятый Верховной Радой закон о мерах по противодействию распространению коронавируса обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары, отметил замминистра экономического развития Тарас Высоцкий.

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Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало и некоторые другие товары, сообщил Высоцкий
Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало и некоторые другие товары, сообщил Высоцкий
Фото: Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький / Facebook

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости, чтобы "обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность". Об этом в Facebook сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.

Он добавил, что принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

По словам Высоцкого, Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало, мясо птицы, вареную колбасу, молоко, сметану, сыр, масло, яйца, сахар, подсолнечное масло, картофель и соль.

https://www.facebook.com/agrireforms/posts/1586251961498531

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

В Украине на данный момент подтверждено 14 случаев заболевания (семь из них – за последние сутки), две женщины – 77-и и 33-х лет – скончались. За границей COVID-19 подтвержден у восьми граждан Украины (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах), одна украинка умерла (она жила и работала в Италии).

Теги: Украина, Кабинет Министров, продукты, карантин, Тарас Высоцкий, Минэкономики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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