За рубежом созданы хабы, из которых украинцев гарантированно вывезут – МИД Украины

По состоянию на вечер 17 марта известны 10 точек, откуда граждан Украины бесплатно или по льготным ценам доставят на родину, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Украина сформировала хабы, из которых украинцы гарантированно смогут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что с 17 марта Украина прекратила международное регулярное пассажирское сообщение, поэтому украинцы или иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины, не смогут вернуться домой рейсовым самолетом, поездом или автобусом.

По состоянию на вечер 17 марта в список хабов вошли 10 городов: Стамбул (самолет), Дубаи, Абу-Даби (самолет), Прага (самолет в Польшу, затем – поезд), Берлин (поезд и самолет), Варшава, Перемышль (поезд), Вена (поезд и самолет), Братислава (в Польшу, затем – поезд), Рига, Вильнюс (поезд).

Как добавили в МИД, в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

"Когда и откуда будут отправляться рейсы, гражданам сообщат посольства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.