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Более 7 тыс. украинцев вернулись из Египта

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 – из Хургады.

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Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались
Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались
Фото: EPA

За сутки 17 марта уже более 7 тыс. граждан Украины вернулись домой. Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД" в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

"По состоянию на 17.00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 – из Хургады. Посольство и консульства оперативно работают, чтобы все наши граждане могли вернуться домой", – говорится в сообщении.

В МИД не уточняют, сколько еще украинцев ожидают возвращения домой из Египта. Однако в пресс-службе украинского Кабмина отметили, что процесс возвращения будет длиться в течение следующих трех дней.

О том, что группа украинских туристов застряла в Египте, в ночь на 15 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины. В ведомстве заявляли, что у нескольких отдыхающих медики подозревают коронавирусную инфекцию. "Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие", – сказано в сообщении.

Вскоре в МИД Украины сообщили, что в гостинице Reech Oasis Beach Hotel в Египте в связи с подозрением у двух туристов коронавируса COVID-19 на карантине находится 730 граждан Украины.

С 19 марта Египет в связи с угрозой распространения коронавируса прекращает авиасообщение. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 17 марта в стране заразилось 126 человек, двое из них скончались. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

Теги: Египет, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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