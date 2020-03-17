Более 7 тыс. украинцев вернулись из Египта

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 – из Хургады.

За сутки 17 марта уже более 7 тыс. граждан Украины вернулись домой. Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД" в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

"По состоянию на 17.00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 – из Хургады. Посольство и консульства оперативно работают, чтобы все наши граждане могли вернуться домой", – говорится в сообщении.

За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.

Посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі наші громадяни могли повернутися додому.#КонсулПоруч pic.twitter.com/67e9JjZLzH — * Коронавірус у світі - оперативно від * МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

В МИД не уточняют, сколько еще украинцев ожидают возвращения домой из Египта. Однако в пресс-службе украинского Кабмина отметили, что процесс возвращения будет длиться в течение следующих трех дней.

О том, что группа украинских туристов застряла в Египте, в ночь на 15 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины. В ведомстве заявляли, что у нескольких отдыхающих медики подозревают коронавирусную инфекцию. "Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие", – сказано в сообщении.

Вскоре в МИД Украины сообщили, что в гостинице Reech Oasis Beach Hotel в Египте в связи с подозрением у двух туристов коронавируса COVID-19 на карантине находится 730 граждан Украины.