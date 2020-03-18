Стоун и Маккери отложили свадьбу из-за коронавируса

Свадьба американской актрисы Эммы Стоун и комика Дэйва Маккери должна была состояться в прошлые выходные в Лос-Анджелесе.

Американская актриса Эмма Стоун и комик Дэйв Маккери отложили свадьбу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило издание Page Six.

Свадьба должна была состояться в Лос-Анджелесе в прошедшие выходные, но церемонию перенесли. Новая дата торжества пока не названа.

О помолвке пары стало известно в декабре 2019 года.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери познакомились в декабре 2016 года на съемках шоу Saturday Night Live, продюсером которого был Маккери. В январе 2019 года они впервые вместе появились на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.