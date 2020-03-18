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Сегодня Украина эвакуирует своих граждан из Австрии

Самолет авиакомпании Austrian Airlines сегодня выполнит рейс Вена – Киев, которым вернет на родину украинцев из Австрии.

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Украинцев домой доставит самолет австрийской компании
Украинцев домой доставит самолет австрийской компании
Фото: airlines-inform.ru

Сегодня самолет авиакомпании Austrian Airlines выполнит рейс из Вены в Киев, которым доставит на родину украинцев, застрявших в Австрии из-за эпидемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба 17 марта.

"Я благодарен "Австрийским авиалиниям", которые завтра в 9.50 отправляют в Украину пассажиров, потерявших возможность вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании. Также имейте в виду, что на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу. Для тех, кто застрял в Вене не по вине "Австрийских авиалиний", билет будет стоить €493. Дорого, конечно, но зато гарантировано возвращение завтра утром домой. Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим о том, где приобрести. Цена будет €149", – написал Щерба.

Он поблагодарил украинскую общину Вены, которая помогла посольству спальными мешками, продуктами "и кто чем мог".

https://www.facebook.com/o.scherba/posts/10219751867519983

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. 

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123  из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана, еще 3,4 тыс. украинцев прибыли из Польши на автобусах. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

Теги: Украина, МИД, посольство, Австрия, самолет, Вена, авиалинии, украинцы, Александр Щерба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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