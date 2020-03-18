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ЕС обвиняет российские медиа в распространении дезинформации о коронавирусе – Reuters

По мнению ЕС, главная цель Кремля – обострить кризис общественного здравоохранения в западных странах, пишет Reuters, ссылаясь на внутренний документ руководящих органов Евросоюза. Российские власти отвергли обвинения, заявив, что они "лишены здравого смысла".

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Прокремлевские СМИ сеют панику и недоверие, считают в ЕС
Прокремлевские СМИ сеют панику и недоверие, считают в ЕС
Фото: EPA

Государственные российские СМИ, а также прокремлевские медиа ведут масштабную кампанию по дезинформации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в западных странах. Об этом говорится во внутреннем документе Евросоюза, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Чиновники ЕС обвиняют российские медиа в распространении недостоверных, противоречивых новостей на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Главная цель этой кампании, считают в Евросоюзе, – "обострить кризис общественного здравоохранения в западных странах", вызвать панику и посеять недоверие.

Как сказано в документе, европейские чиновники зафиксировали около 80 случаев дезинформации с 22 января.

Спикер российского президента Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявив, что они необоснованны и "лишены здравого смысла". Он указал, что в отчете "отсутствуют конкретные примеры [фейковых новостей] или ссылки на конкретные СМИ".

Европейская служба внешних связей отказалась комментировать отчет.

В феврале этого года с похожими обвинения в адрес российских властей и СМИ выступил Государственный департамент США. В частности, в Госдепе заявляли, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram занимаются распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В конце февраля эпицентр эпидемии переместился из Китая в Европу. В Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Австрии, Норвегии, Вельгии, Швеции и Дании зафиксировано более 75 тыс. случаев заболевания.

Теги: Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, пандемия, коронавирус
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