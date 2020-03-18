Зеленский договорился с главой Красного Креста о поставках Украине необходимого медоборудования и медикаментов

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер обсудили сотрудничество в противодействии пандемии коронавируса.

Также Зеленский и глава МККК говорили о ситуации на Донбассе Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, в котором последний пообещал предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и медикаменты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский говорил о важности сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса.

Также собеседники договорились о необходимости обеспечения доступа сотрудников организации к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации.

"Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителям организации к удерживаемым лицам. Он пообещал взять вопрос доступа работников МККК к удерживаемым лицам, согласованный в рамках нормандской встречи, на личный контроль", – говорится в сообщении.

Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Также во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Маурер сообщил о планах дальнейшей деятельности МККК в Украине, отметив, что сотрудничество сторон будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

Собеседники договорились, что президент МККК в ближайшее время приедет в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.