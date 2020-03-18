Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский договорился с главой Красного Креста о поставках Украине необходимого медоборудования и медикаментов

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер обсудили сотрудничество в противодействии пандемии коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Также Зеленский и глава МККК говорили о ситуации на Донбассе
Также Зеленский и глава МККК говорили о ситуации на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, в котором последний пообещал предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и медикаменты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский говорил о важности сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса.

Также собеседники договорились о необходимости обеспечения доступа сотрудников организации к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации.

"Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителям организации к удерживаемым лицам. Он пообещал взять вопрос доступа работников МККК к удерживаемым лицам, согласованный в рамках нормандской встречи, на личный контроль", – говорится в сообщении.

Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Также во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Маурер сообщил о планах дальнейшей деятельности МККК в Украине, отметив, что сотрудничество сторон будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

Собеседники договорились, что президент МККК в ближайшее время приедет в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Теги: Украина, медицина, Донбасс, Петер Маурер, Владимир Зеленский, ОРДЛО, медицинское оборудование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS